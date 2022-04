Daniel Salaverry: “Hay ministros que han puesto su cargo a disposición”

El asesor presidencial Daniel Salaverry se pronunció tras haberse reunido con el mandatario Pedro Castillo y aseguró que algunos integrantes del Gabinete Ministerial han puesto sus cargos a disposición del jefe de Estado. En ese sentido, dijo esperar que se realicen estos cambios porque “la población así lo ha hecho sentir”.

“Sé que hay ministros que han puesto su cargo a disposición, no puedo asegurar cuántos de ellos son. No voy a entrar en esos detalles, no estoy autorizado para hacerlo, soy muy respetuoso“, declaró el funcionario a los medios de comunicación.

Si bien evitó precisar de quienes se trata, remarcó que los ministros de Estado están en constante evaluación, y el jefe de Estado ve quienes han tenido resultados positivos en su cartera y quienes no y en base a ello, tomará una decisión.

Por su parte, dijo que le había recomendado a Castillo Terrones a tomar medidas concretas empezando por renovar el Gabinete Ministerial, el cual es liderado por Aníbal Torres. No obstante, lamentó que no sea la única persona a la que escucha porque también hay “otras voces” que creen que todo está perfecto.

“Como consejero lo que yo le he recomendado es que tiene que tomar medidas concretas, empezando por la renovación de su gabinete y que convoque a personalidades, a técnicos, a profesionales de reconocida trayectoria profesional, pero sobre todo que tengan una hoja de vida intachable”, detalló el también excandidato presidencial.

“No soy la única persona a la que escucha. Lamentablemente escucha otras voces que creen que no pasa nada, que todo está perfecto y que las cosas deben continuar como están. Yo espero que no sea así, que se tomen medidas, que se tomen decisiones”, agregó.

