Daniel Salaverry a Comisión de Fiscalización: “¿Para qué citan a Pedro Castillo si ya tienen una decisión tomada?

El consejo presidencial y expresidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, se pronunció acerca del borrador del informe final de la Comisión de Fiscalización que recomienda acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo, indicando que la citación al mandatario estaba de más, pues la decisión “ya estaba tomada”.

“Yo puedo sospechar de ese informe, más aún cuando el presidente de la Comisión de Fiscalización (Héctor Ventura), días antes, ya decía que tenían todas las pruebas. Entonces, como dijo su abogado, ¿Para qué lo están citando si es que ya la comisión tiene una decisión tomada?”, le dijo a Canal N.

El exintegrante de Fuerza Popular se mostró a favor de la decisión tomada por el jefe de Estado, y aconsejada por su abogado, Benji Espinoza, de no recibir al equipo de trabajo congresal el pasado lunes en Palacio de Gobierno, pese a que se había comprometido a hacerlo, pues considera que todo ciudadano debe someterse a la justicia sin excepción, pero no por eso Castillo hubiera tenido que ser partícipe de “una investigación donde no se respete el debido proceso, el derecho a la defensa y quien te va a juzgar haya adelantado opinión y te haya sentenciado antes de escucharte”.

Con respecto al tema del ministro del Interior, Dimitri Senmache, y la moción de censura que hay sobre él por la acusación de haber permitido que el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, escapara de la justicia, Salaverry expresó que le pareció “exagerada” la decisión del Congreso de buscar reprender al funcionario activo.

“Un ministro que recién se está asentando en el cargo, ¿Tú crees que en 24 horas va a tener el manejo y el control absoluto de cada dependencia policial como para poder orquestar una protección de la manera que se le está manipulando? (…) Me parece no totalmente tirada de los cabellos, pero me parece exagerada la posición del Congreso”, sostuvo el político.

