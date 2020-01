Daniel Mora se enfrenta a Julio Guzmán a quien llamó ‘desleal’

Un escándalo se armó en el Partido Morado tras la renuncia de Daniel Mora como candidato al Congreso por una denuncia de violencia familiar en su contra. Y es que el exministro de Defensa, Daniel Mora, calificó de “desleal” al presidente del Partido Morado, Julio Guzmán, por ordenar a los dirigentes de esta agrupación a salir a “despotricar” luego que se hiciera pública la denuncia que le interpuso su esposa, Lilia Jaureguy.

“Me extraña que Julio Guzmán peque con tremenda deslealtad, porque yo soy un hombre que ha contribuido a formar ese partido, soy uno de los fundadores del Partido Morado. Y el secretario general o el presidente del partido no puede tener ese comportamiento tan desleal”, dijo.

En ese sentido, Mora, quien aún es candidato al Congreso por el partido de Guzmán, señaló que todo lo que han dicho los dirigentes del Partido Morado fue “dirigido por Guzmán” para conseguir beneficios políticos a pocos días de las elecciones del próximo 26 de enero.

“Han salido a despotricar de mi persona por una cuestión electoral. Creen que eso va a favorecerlos. Comencé a ser un apestoso, sin entender claramente el problema, sino pensar políticamente. Eso sí lo creo censurable. (…) Quiero que el Partido Morado alcance los mejores logros en estas elecciones, pero no así. Se tiene que actuar con lealtad a sus militantes, a sus dirigentes. (Julio Guzmán) no se ha pronunciado, pero todo lo que ha salido es dirigido por él”, enfatizó.

Niega agresiones

En otro momento, el también excongresista volvió a asegurar que no agredió física ni psicológicamente a su esposa, y recalcó que “es incapaz de agredir a nadie, menos a una mujer”.

“Estos hechos han sucedido en forma circunstancial, de reacciones emotivas por diversas causas que yo no quiero detallar por cuestiones familiares. Solo quiero decirles que yo no he agredido a nadie y nunca lo haría”, dijo.

Al dar su versión de los hechos ocurridos aquella tarde de marzo de 2019, Daniel Mora señaló que solo se trata de una situación doméstica que ha sido vista con otra magnitud por la denuncia presentada por su esposa, que ayer se hizo pública.

“Fue una situación doméstica que se suscitó porque mis nietos estaban jugando con agua en la sala. Se suscitó una discusión con mi esposa y eso dio lugar a que ella se violentara. Hubo un forcejeo, ella cayó, se raspó la nariz. Porque no tiene fracturas ni lesiones”, sostuvo.

Dato

Por otro lado, en las redes sociales viene circulando una información respecto al candidato Jimmy Isidro, quien en el 2014 fue denunciado por su esposa por violencia familiar. Incluso circula un video en que el aspirante al Congreso reconoce la demanda, alegando que ya la cumplió y que por eso no renunciará a su candidatura.

Solicitaron formalmente retiro de excongresista Mora ante el JNE

Julio Guzmán, presidente del Partido Morado, señaló que su agrupación ya solicitó formalmente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la exclusión de Daniel Mora de los comicios extraordinarios, programados para este domingo 26 de enero.

Ello, tras hacerse pública una denuncia de violencia física en contra del excongresista por parte de su esposa.

“Conocido el caso de Daniel Mora inmediatamente exigimos su renuncia a su candidatura. Nuestro compromiso contra la violencia hacia la mujer requiere de la toma firme de decisiones”, escribió en su cuenta de Twitter.