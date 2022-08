Daniel Abugattás: “Tendría que ocurrir una situación extrema o Pedro Castillo se quedará hasta el 2026”

El expresidente del Congreso de la República, Daniel Abugattás, consideró que es poco probable que el Parlamento llegue a un acuerdo para proceder con una eventual vacancia presidencial, esto en caso se confirme la presunta implicancia del mandatario Pedro Castillo en actos de corrupción.

“El presidente tiene al grupo de (Vladimir) Cerrón que está evitando los 87 votos. ¿Qué podría pasar? Tal vez un Cerrón encarcelado, un Perú libre desmantelado y que requiera una ayuda urgente de la oposición, una situación extrema tendría que ocurrir o caso contrario háganse la idea de que Pedro Castillo se quedará hasta el 2026″, dijo en Informamos y Opinamos.

No obstante, el exlegislador mencionó que al interior del Parlamento se podrían generar consensos a partir de evidencias.

“No se puede descartar que aparezcan intereses que motiven a los congresista a ponerse de acuerdo. Para la vacancia no se necesita ninguna justificación. La Constitución no te exige nada y el Tribunal Constitucional ratificó que se puede vacar al presidente por cualquier motivo que quiera el Congreso”, expresó en referencia al caso del exmandatario Martín Vizcarra.

En otro momento, Abugattás se refirió sobre las investigaciones que se le siguen al presidente y mencionó que se tratan de “procesos eternos”, cuyos resultados no se verán antes del 2026, año donde termina el mandato de Pedro Castillo.

“Yo creo que se equivocan los que están pendientes de lo que hace o no hace el señor (Juan) Silva y (Bruno) Pacheco. Todos esos procesos son eternos y ninguno de ellos va a llegar a una conclusión antes del 2026. Tenemos el ejemplo de Odebrecht”, añadió.

El exparlamentario resaltó que se trata de un caso atípico y que la salida a la crisis política está en la propia ciudadanía. “Hay un abandono real de la población y la salida es que el pueblo tome el Congreso, pero hablamos de caer en violencia y no queremos eso para el país“, sostuvo.

