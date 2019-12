No hay duda que la cocina peruana -desde hace años- viene deslumbrando al mundo. Una prueba de ello es la reciente publicación del exjugador del Barcelona y actual futbolista del Sao Paulo de Brasil, Dani Alves, quien a través de sus redes sociales indicó haber quedado muy satisfecho tras deleitarse con un plato nacional.

Incluso, el reconocido lateral brasileño, campeón en la última edición de la Copa América con su selección, mediante su cuenta oficial de Instagram, agradeció y llenó de elogios al chef peruano Gastón Acurio.

“Uno de mis chefs favoritos: Gastón Acurio”, escribió Alves en sus historias de Instagram, quien posteó la frase en uno de los locales del talentoso y reconocido chef peruano.

Cabe recordar que por su gran trayectoria en la gastronomía, Gastón Acurio ha sido reconocido con el premio The Diners Club Lifetime Achievement Award. Nuestro chef recibirá el galardón el próximo 19 de junio en Bilbao, España, durante la ceremonia de los The World’s 50 Best Restaurants (Los 50 Mejores Restaurantes del Mundo).