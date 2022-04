Cutipa sobre insulto de Aníbal Torres: “No creo que el cardenal Barreto busque sentar a ambas partes”

Atención. Este jueves, en entrevista para Exitosa, el congresista de Perú Libre, Víctor Cutipa, consideró que el cardenal Pedro Barreto estaría tomando “una postura política” y no defiende al Ejecutivo, y además, no criticó al premier Aníbal Torres, pese al insulto que envió contra el monseñor.

En declaraciones para el programa Informamos y Opinamos de Exitosa, Cutipa indicó que si una persona tiene una postura fuerte y clara no significa que no esté capacitada para lograr un consenso en referencia al Ejecutivo y Legislativo, porque para él, no necesariamente se requiere un perfil sumiso para hacer el papel de intermediario.

“(¿Decirle miserable al cardenal que busca juntar a ambas partes, eso es firmeza?) Es que el consenso no lo busca con el cardenal, posiblemente no es el término más adecuado, pero ya lo manifestó en su explicación de ayer. Yo no creo que sea el cardenal Barreto quien busque sentar a ambas partes”, manifestó.

En esa línea, Cutipa mencionó que Barreto “ha adoptado” una posición política entre estos dos Poderes del Estado que vienen en un conflicto desde hace meses.

“Yo no sé si hubo un acuerdo para que el cardenal haga este anuncio, pero recuerden que antes de la manifestación del premier, el cardenal Barreto había recibido críticas porque se le hacía ver como abogado del Ejecutivo”, expresó.

LIBERTAD DE PRENSA

En otro momento, el legislador señaló que cuando el premier Aníbal Torres se refiere a la prensa, no está generalizando y sería solo para aquellos medios que atacan al gobierno sin fundamento.

“Yo no creo que el gobierno hable en contra de la prensa, eso es generalizar. Pero tampoco puedo negar que lo hacer contra un sector. Yo no sé si lo especifica. Él tiene un estilo de dirigir el premiarato, no puedo invadir la posición personal. Es una persona que tiene preparación académica”, puntualizó.

