Cusco: PeruRail rechaza ayudar con traslado a personas con Covid-19

En todo este tiempo de emergencia, muchas han sido las personas que requieren urgente el traslado de poblaciones lejanas hacia la ciudad del Cusco.



En este sentido, el alcalde de la municipalidad distrital de MachuPicchu, Darwin Baca Leon, anunció públicamente que realizó la solicitud a la empresa concesionaria, PeruRail, único medio de transporte de salida y entrada de la comunidad, para que habilite un vagón del tren, acondicionado como ambulancia férrea, para el traslado de pobladores o turistas con Covid-19.

“Nosotros hemos tenido reunión con PeruRail, donde hemos hecho llegar nuestra preocupación por una ambulancia, la pregunta es ¿Cómo va funcionar la ambulancia si el transporte es férreo?. La respuesta fue clara y precisa, PeruRail ha indicado que no, no va a poner una ambulancia, que ningún coche lo va a transformar para que fuera medio de transporte, si hubiera un caso de infectado. La empresa se ha negado, indicando que no está en su concesión ni su contrato”, indicó Darwin Baca, alcalde de MachuPicchu.

También puedes leer: Cusco: Alcalde señala que Machu Picchu no está listo para recibir turistas

Las concesiones que fueron otorgadas por el estado peruano, no llegaron a ser consultadas por los pobladores de la zona. Hoy viven una situación preocupante, pues no pueden utilizar un medio de transporte que está a la mano, en medio de una pandemia.

“La necesidad nos hace caminar un gran tramo para llegar aquí, con la esperanza de que el tren que pase nos lleve, porque no sé que va a pasar aquí, que se organicen, que vean, que no piensen solamente en lucrar, que piensen en lo que es el beneficio para el pueblo, ya que con mayor turismo mejor beneficio va a tener el pueblo de Cusco, pero que no sea lucrativo”, indicó una turista local.

Según la Legislación Nacional de Emergencia, está escrito que el estado tiene las facultades de hacer uso de todos los recursos necesarios sean públicos o privados para resolver los problemas y necesidades que se presenten durante una emergencia, sin pedir autorización a nadie amparados en la Ley. Sin embargo las autoridades del país aún se encuentran insistiendo a las concesionarias para que puedan ayudar.

También te puede interesar