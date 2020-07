Cusco: Padre de menor que falleció al caer a un pozo sin tapa pide justicia

Una Tragedia. Padre de la joven de 17 años que cayó a un pozo en el distrito de San Jerónimo, Cusco, se comunicó con Exitosa TV para pedir justicia por la muerte de su pequeña hija, quien iba a seguir la carrera de medicina general.

“El accidente ocurrió esta tarde, cuando cayó a un pozo que estaba sin tapa hace años, mi hija tenía un futuro, era una joven estudiante, sacó la beca 18 e iba a seguir la carrera de medicina general, no padecía de ninguna enfermedad. Quiero justicia”, expresó el padre, Julio Turpo a Exitosa, indignado porque a nadie le importó tapar el buzón durante años.

El cuerpo de la joven que cayó al pozo sin tapa mientras empujaba su carretilla fue hallado sin vida a casi tres kilómetros de donde ocurrió el accidente, específicamente en una bocatoma en el sector de Huacotomayo, frente a la planta de tratamientos de aguas residuales de Seda Cusco en el mismo distrito.

Luego de un arduo trabajo de los agentes policiales, el jefe de la Región Policial Cusco, coronel PNP Alejandro Castillo, fue quien informó la lamentable noticia del fallecimiento de la menor.

“Hemos hecho un trabajo arduo, tramo por tramo, parte por parte, siguiendo las indicaciones de los ingenieros de Seda Cusco que son los que reconocen el recorrido de este riachuelo. Al final hemos llegado a esta bocatoma en donde lamentablemente hemos encontrado sin vida el cuerpo de la joven”, señaló el oficial.

Asimismo, Castillo indicó que sería una posible negligencia de ciertas autoridades ya que el buzón no debió estar sin tapa, no obstante, no descartó que el pase de los vehículos hay producido que los buzones se rompan, además que hay personas que roban estas partes, aunque testigos señalaron que no sería el primer caso similar.