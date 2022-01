Cusco: huaico provocó colapso de puentes y afectó vía férrea en distrito de Machu Picchu

El desborde del río Alccamayo, en el distrito de Machu Picchu Pueblo, en Urubamba (Cusco), provocó esta mañana un huaico de gran magnitud que ha dejado varias viviendas afectadas, dos puentes peatonales colapsados, así como la interrupción de la vía férrea Ollantaytambo-Machu Picchu.





En declaraciones a la agencia Andina, el alcalde distrital, Darwin Baca León, indicó que el huaico se produjo al promediar las 05:45 de la mañana tras el desborde del río Alccamayo, que arrastró a su paso piedras y lodo que han llegado hasta la plataforma de la estación de trenes de Machu Picchu y a los primeros pisos de los hoteles ubicados en la avenida Hermanos Ayar.





El burgomaestre, quien informó que no se han reportado heridos ni desaparecidos hasta el momento, dijo que ocurrida la emergencia se activó la plataforma de Defensa Civil.

“Ha sido un huaico y solo hay daños materiales en este momento, pero hacemos la evaluación correspondiente para saber si hay vidas humanas afectadas. Ha sido inundada la estación de Perú Rail, el Café Inkaterra y han colapsado dos puentes sobre el río Alccamayo”, dijo.

“Hay una vivienda afectada, a cuyo propietario se reubicará”, agregó.

Por último, Baca reveló que ya se comunicó con la Oficina de Gestión de Riesgos del Gobierno Regional del Cusco para la dotación de maquinaria pesada a fin de remover los escombros.

En tanto, PeruRail informó que, tras el evento, no se han registrado heridos, pues los pasajeros del tren 50 que salió a las 5:35 a.m. de Machu Picchu llegó sin problemas a Ollantaytambo; mientras que los pasajeros y tripulación de los trenes 71 (5:05 am.) y 81 (6:10 horas) que estaban en circulación desde Ollantaytambo están retornando a esta estación.

