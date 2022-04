Cusco: diversos gremios realizan marcha contra el alza del costo de vida

Protesta. Diversos gremios se congregaron este jueves 7 para realizar una movilización regional contra el alza del precio de los combustibles, productos de primera necesidad, entre otros.

Al menos 10 mil personas se reunieron esta mañana en el Centro Histórico de la ciudad, entre ellos un gran grupo de trabajadores de construcción civil, con el objetivo de iniciar un recorrido hacia el Aeropuerto Internacional Velasco Astete, según reportó nuestro corresponsal Octavio Rodríguez en Cusco.

“Todo está caro. No alcanza para comprar la comida, el arroz ni el azúcar. No nos alcanza el dinero que nos pagan porque no hay obras, ¿Qué vamos a comer nosotros?“, declaró un trabajador de construcción para nuestro medio.

Los manifestantes indicaron que solían gastar un monto mínimo de S/20 a S/30 por día para comprar alimentos. No obstante, señalan que el gasto ahora es de S/50 a S/ 60 diarios. En esa línea, solicitaron la presencia de las autoridades centrales para que brinden una solución.

“Somos muchas mujeres que no tenemos ese dinero. ¿Qué está pasando? Ahora van a haber muertes, saqueos, ¿Eso es lo que queremos? Por favor, apóyennos. Sin lucha nunca va a haber victoria”, sostuvo una trabajadora.

La situación es similar en la ciudad de Arequipa. En esta región también se concentraron diferentes gremios a las afueras de la sede del Gobierno Regional, esto con el objetivo de exigir la reactivación de obras.

Cabe precisar que los obreros de Arequipa marcharán hasta el centro de la ciudad, en donde se unirán a otros sectores como el SUTEP, que cargan otro pliego de reclamos.

