Cusco: dirigente social reconoce que toma de planta de gas natural de Kepashiato fue ilegal

En entrevista con Exitosa, el presidente del Comité de Lucha de la provincia de la Convención (Cusco), Pélez Laura Ochoa, reconoció este lunes que la población actuó de manera ilegal al tomar una planta de gas natural en la localidad de Kepashiato como medida de protesta, sin embargo, pidió comprensión alegando que era una acción de desesperación.

Durante el diálogo con Pedro Paredes en Hablemos Claro, el dirigente social sostuvo que el gobierno de Dina Boluarte no brinda ni un mínimo espacio de diálogo a la población de La Convención.

“En una situación crítica política nacional, las acciones quizás si analizamos de punto legal, no son correctas, [pero] prácticamente no se escucha ni se da ni un mínimo espacio a la población en poder conversar y dialogar. Esta crisis conlleva pues a quizás tomar decisiones equivocadas en desesperación. Lo que hay que entender a la población es por qué se han generado varios enfrentamientos, dónde le damos la razón a la sociedad que una persona de manera espontánea ya no sabe de qué manera va a actuar y entonces llevado por el impulso o la emoción, pues toman esas acciones

En esa línea, Laura Ochoa calificó de “dictadura” el gobierno de Dina Boluarte, considerando viene siendo controlada por los grandes poderes económicos. Además, aseguró que no han recibido ningún espacio de diálogo para exponer sus demandas.

“Este gobierno prácticamente está implementando una dictadura en este país. En este momento, nosotros notamos que estamos prácticamente vivimos en un desgobierno, al parecer no gobernar la señora Dina Boluarte ni el Congreso, sino más bien reciben órdenes de los poderes económico. Eso es lo que palpamos aquí en la Convención”, manifestó.

“En un Estado de Derecho, a raíz de una medida de lucha, se canalizan inmediatamente mesas de diálogo, se conversa, pero lamentablemente eso no hay”, enfatizó.

