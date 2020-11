Cusco | Autoridades investigarán a la empresa PeruRail por presuntas irregularidades

El Gobernador Regional de Cusco junto al alcalde de Machu Picchu indicaron que se formaron comisiones especializadas para revisar los contratos con la empresa de trenes PeruRail, tras varias denuncias de presuntas irregularidades, como el incremento excesivo de precios para los turistas nacionales, según reporte emitido en Exitosa Cusco.







En diálogo con nuestro corresponsal, un guía turístico aseguró que: “Existe esta empresa, PeruRail, y ellos acaban de emitir un comunicado. Antes los servicios eran dos, el local y el turístico. Si antes el turista nacional tenía la oportunidad de pagar 20 soles ida y vuelta, según el comunicado los ciudadanos nacionales van a tener que pagar 60 dólares ida y vuelta. Es un abuso y ofensa para los turistas”.





Por su parte, el alcalde de Machu Picchu, Darwin Baca, manifestó que no temen rescindir del contrato con la empresa PeruRail, quienes usan las tierras de Cusco para poder concretar su servicio y es por ello que buscarán beneficiar primero a sus ciudadanos y no a la empresa transnacional. Asimismo, la excongresista de APP, Rebeca Cruz, indicó en diálogo con Exitosa que a pesar que elevó un informe para concluir con el contrato con PeruRail, las autoridades no lo tomaron en cuenta.

“Nosotros concluimos en el informe, que fue aprobado por unanimidad, lo presentamos a la comisión y fue enviado al Gobernador Regional de Cusco y al Premier, al Contralor, presidente de Indecopi, entre otros. Recomendamos al Ejecutivo que Ositran inicie un procedimiento de caducidad del contrato porque esta empresa había incumplido con algunos puntos del contrato”, indicó Cruz para Exitosa.

Baca aseguró que a su criterio PeruRail cometió varios abusos y que solicitan que la empresa ofrezca un servicio adecuado a los turistas, dado que la reapertura de la Ciudadela Inca se inició para ellos. Además, exhortó a que se priorice a los nacionales para que puedan visitar la ciudad y se permita recuperar la economía del lugar que estuvo paralizada por más de 7 meses.

