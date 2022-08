Cusco: árbitro podría perder un ojo tras brutal golpiza en Calca

Un árbitro de fútbol fue seriamente lastimado el pasado domingo 31 de julio, cuando un grupo de hincas y hasta dirigentes del equipo local arremetieron contra el juez y su cuerpo arbitral, provocando que el primer mencionado esté a punto de perder la visión en el ojo izquierdo, tras un partido jugado en el Estadio Municipal de Yanatile, en la provincia de Calca, en la región Cusco.

El colegiado Elber Zavala Cáceres vivió momentos de mucha tensión luego de culminar en empate el cotejo que sostenían las escuadras de Defensor Yanatile y Deportivo Municipal de Ccatca, en la etapa departamental de la Copa Perú, provocando que malos hinchas, incitados por un jugador del cuadro dueño de casa, lesionaran la visión del árbitro.

“Ni bien terminado el partido, se suscita que los jugadores titulares, suplentes, cuerpo técnico, me empiezan a objetar, primero de manera verbal. Luego uno de los jugadores, el número 7, textualmente se manifiesta a decir ‘maten a ese arbitro’, mentándome la madre. Se enervó la gente, me buscó, porque el resultado no les favorecía”, declaró a Exitosa.

A raíz de este hecho de violencia, Zavala Cáceres ha sido diagnosticado con traumatismo, hematomas, edema macular, baja visión en el ojo izquierdo, además de recibir un descanso médico de once días, pues la lesión visual es considerable y la situación no parece mejorar para el colegiado.

“Mi diagnóstico es pérdida total del ojo, no puedo abrirlo porque mi pupila está completamente dilatada, no puedo ver la luz de sol. Si en la noche puedo abrirlo, está como si estuviera viendo nubes, si me acercan la luz al ojo, es como tuviera un fluorescente prendido, así está mi vista producto de ese golpe”, manifestó.

Zavala Cáceres ya realizó la denuncia respectiva y aseveró que va a llevar el caso hasta las últimas consecuencias para crear un precedente dentro de la infame Copa Perú, que viene dejando lamentables episodios año tras año.

