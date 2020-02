Cura se negó a bendecir ataúd de venezolano porque deudos no tenían dinero para pagarle

Indolencia. Un sacerdote se negó a bendecir féretro de un extranjero pues los deudos no tenían dinero para pagar por sus servicios. El lamentable hecho sucedió en una iglesia del distrito imperial en Cañete.

Según testigos que se encontraban a los alrededores del templo, varias personas solicitaron al cura que se acercara a dar su bendición al ataúd. Sin embargo, les cerró la puerta de la iglesia y nunca salió.

“El padre debe ser para todos, no porque sea venezolano no los va a atender”, dijo uno de los vecinos. En tanto, las personas que se encontraban cerca reprocharon la actitud del párroco. Cabe recordar que se supo de este incidente después de que un usuario subió un vídeo reportando esta situación, que no tardó en viralizarse.