Cueva sobre penal fallado ante Dinamarca: “Muchos piensan que le fallé al país”

El volante peruano, Cristhian Cueva, recordó recientemente el penal que falló ante Dinamarca, en el partido que fue válido por el la fase de grupos del mundial Rusia 2018, en el que la selección peruana no pudo avanzar a octavos de final, y tuvo que regresar a casa antes de lo previsto.

“Si hablamos exclusivamente del penal, para la gente significó que yo le fallé al país. Pero los que estamos dentro del fútbol y sabemos de fútbol, analizamos diferente. Lo del fanatismo de las personas es un tema aparte y respeto todo eso porque estamos expuestos ante las críticas”, indicó Cueva para ESPN.

“El Mundial va a ser algo que siempre va a estar en mi cabeza por lo que pudo ser porque a raíz de muchas cosas, la confianza empecé a perder un poco después de lo sucedido. Después, tomo conciencia y todo lo que conseguí con la Selección, me siento orgulloso de mí mismo. Hasta el día que pueda dejar la profesión, siempre estaré apto para la Selección”, aseguró Cueva, quien actualmente milita en el Pachuca de México.

El volante también se refirió a sus recientes ausencias en los llamados de Ricardo Gareca. “No sé si me convoquen de nuevo, pero me siento feliz porque puedo decir que nuevamente estoy apto para cualquier momento en que me toque”.