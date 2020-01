Cueva dejó el Santos y negocia con San Lorenzo

Decidido a salir de Santos como jugador libre, Christian Cueva decidió abandonar los entrenamientos del ‘Peixe’ y fue visto en Buenos Aires negociando su pase a San Lorenzo, que le habría pedido esta condición para arreglar su fichaje antes que cierre el libro de pases en la Superliga Argentina.

El peruano no asiste a las prácticas del Santos desde el martes 28 y lo más crítico es que no cuenta con la autorización del técnico Jesualdo Ferreira, ni del presidente del club, José Carlos Peres, confirmó el medio ‘Diario do Peixe’.

“Santos no fue informado del viaje y esa es la razón de la ausencia de Cueva en el entrenamiento”, describe el medio. Es más, afirman que el caso fue entregado “al departamento legal del ‘Peixe’ alegando que el jugador quiere abandonar el club unilateralmente”.

Esta figura de ‘declararse en rebeldía’ cabe dentro de la estrategia que buscaba San Lorenzo para negociar con el peruano en calidad de jugador libre. A esto se suma el cumplimiento del contrato entre Santos y Krasnodar, que exonera al cuadro ruso de intervenir en cualquier trasferencia sobre el popular ‘Aladino’.