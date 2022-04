Cueto criticó a Castillo por propuesta sobre castración química y exigió pena de muerte para violadores de menores

El congresista de Renovación Popular, José Cueto, criticó hoy al presidente Pedro Castillo por la propuesta sobre castración química para violadores de menores de edad y mujeres, al considerar que se trata de un procedimiento costoso que el Estado, con el dinero de todos los peruanos, tendrá que solventar.

Desde los exteriores del Legislativo, el parlamentario dijo que respecto a los violadores de menores no se trata de un “tema químico o físico”, sino de una condición mental que, a su criterio, no se curará con la castración química.

“El presidente debe informarse un poco más lo que significa la castración química. El tema de violadores de niños, no es un tema químico ni físico, es un tema mental. Se tendría que saber la cantidad de plata que significa para el erario público…”, señaló.

“No sé quién le habrá dado esa idea (al presidente)”, agregó.

Para Cueto, las personas que abusan de un niño (a) son “enfermas” y “no merecen vivir”, por lo que emplazó a Castillo Terrones a retirar al Perú del Pacto de San José para imponer penas de muerte en estos casos.

“En el tema de violadores de niños no se trata de una castración o darle una sanción, esa gente no merece vivir, esa gente es enferma. Estos monstruos, que atentan contra el futuro de los menores de edad, no merecen vivir”, sentenció.

En esa línea, el legislador reconoció que, de imponerse la pena de muerte en el país, las ONG de derechos humanos alzarían la voz, por lo que les invocó a preocuparse en el “derecho de la juventud” en vez de “este tipo de gente”

“(Hay que) retirarnos de la competencia de estos organismos supranacionales y restablecer la pena de muerte para este tipo de gente, eso es lo que se debería hacer…”, puntualizó.

