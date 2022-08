Cuestionan a Castillo por ordenar a policías que le amarren los zapatos

En la visita del presidente Pedro Castillo a la región San Martín, se pudo apreciar un video en el que dos efectivos de la Policía Nacional se arrodillan para amarrarle los zapatos al jefe de Estado y de inmediato las críticas hacia el mandatario, desde todos lados, no se hicieron esperar a quien lo calificaron de virrey.

Al respecto, el exdirector de la Policía, General (r) José Tizoc, aseguró que Castillo “humilló a los dos miembros de su seguridad de forma premeditada para que la opinión pública perciba que esta fuerza del orden está a su servicio”.

“El presidente Castillo se ha comportado como un virrey humillando a los dos policías que más parecen de la seguridad chotana. Hay un complejo en los presidentes de países subdesarrollados como el nuestro que tienen complejos de Luis XIV, el que decía: El estado soy yo”, remarcó.

La Defensoría del Pueblo solicitó al presidente respetar la dignidad de miembros de la PNP que lo custodia.

SE OPONEN

Por otro lado, el abogado Benji Espinoza, quien asume la defensa legal del presidente Pedro Castillo, aseguró de plano que se vayan a entregar los videos de las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno para descartar que la cuñada del mandatario, Yenifer Paredes, se escondió en estos espacios para evitar su detención.

“Hablamos de Palacio de Gobierno y en Palacio hay secretos de Estado. No es que los fiscales tienen derecho a conocer. Si lo hacen, cometen delito grave y pueden acabar destituidos por prevaricato”, manifestó.

Según sostiene Espinoza, en las oportunidades que los fiscales y policías ingresaron a los espacios de Palacio durante diligencias se debió a que fueron “permisivos”.

“¿Cree que pueden revisarse las cámaras de Palacio? No se puede porque no es una casa, no es una vivienda cualquiera. Ahí el presidente tiene secretos de Estado, ¿cómo es eso que la fiscalía va a conocer secretos de Estado?”, sostuvo.

Como se sabe, Yenifer Paredes no fue ubicada en la residencia presidencial luego que se impidiera por más de una hora el ingreso de los fiscales y la policía el pasado martes. Luego se entregó a la Fiscalía.

Para el congresista Luis Alegría (Fuerza Popular), la negativa de la defensa del mandatario de entregar el material audiovisual sobre su cuñada a la Fiscalía “demuestra que ocultan pruebas.

HACEN UN SHOW

Castillo calificó de “show” las investigaciones que viene realizando la Fiscalía y el Congreso contra él y su entorno familiar y aseguró que se está pagando millones de soles para perjudicar su gestión. “Hacen un show para enmarrocar a mi familia y decir al país ‘ese es su presidente’”, aseveró. Luego agregó: “No quieren que abramos Palacio al pueblo porque en esos salones, en esos ambientes de Palacio, ahí se cocinaban los grandes actos de corrupción”.

