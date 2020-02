Cuestionan a Álvarez Rodrich por denuncia de Beto Ortiz

Diversos profesionales de las comunicaciones cuestionaron el accionar de Augusto Álvarez Rodrich, por cobrar S/ 34,000 por un ‘media training’ al presidente del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Daniel Schmerler, para asesorarlo en el manejo de la crisis generada tras la tragedia en Villa El Salvador.

Osinergmin era la entidad responsable de supervisar y autorizar a los camiones cisternas de gas que circulan en Lima, uno de los cuales fue el causante de la deflagración que deja hasta el momento 23 víctimas mortales.

El primer vicedecano del Colegio de Periodistas de Lima, Edwin Sarmiento, señaló que lamentablemente “casos como el de Álvarez Rodrich demuestran que los principios con los valores periodísticos, la ética y el compromiso con la verdad son pura teoría”.

“Hemos sido testigos de la reciente publicación del periodista Beto Ortiz sobre este caso en particular, y esperamos una respuesta transparente del señor Álvarez Rodrich que tiene una columna en diario La República”, dijo en entrevista con el programa ‘Exitosa te escucha’, en la plataforma radio-TV de Exitosa.

Asimismo, sostuvo que el medio para el que labora Álvarez Rodrich también debe pronunciarse sobre esta situación. “Nosotros no podemos disponer ninguna medida contra el señor Augusto Álvarez Rodrich, debido a que no es periodista y no es colegiado en nuestra institución. No obstante, el diario La República debe hacer un pronunciamiento sobre este hecho. Estaremos atentos”, remarcó.

Por su parte, Claudia Hernández, experta en comunicación y marketing, señaló que no está mal que Álvarez Rodrich asesore a una institución del Estado sino que use el medio donde labora para darle un espacio. “Si la primicia, en este caso la entrevista al presidente del Osinergmin se la daba a otro medio no habría ningún problema ético. La actitud de los medios de comunicación frente a este caso también llama la atención”, dijo.

Mientras que la también periodista Melissa Peschiera arremetió contra el accionar del también economista. “Gallina que come huevo…”. Hay sinvergüenzas que han invadido el oficio periodístico solo para lucrar con él, no les interesa ni la vida de 22 peruanos”, señaló en Twitter.