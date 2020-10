Cuestionan a abogado por decir que a joven abusada “le gusta la vida social”

Las infortunadas frases del abogado que defiende a uno de los cinco jóvenes, presuntos autores del ataque sexual contra una muchacha en Surco, despertó la indignación de la conductora de un programa matutino cuando se refirió a la víctima que “a la señorita le gustaba la vida social”.



Fue Ethel Pozo, conductora de ‘América Hoy’ que pidió algún tipo de sanción para el abogado Paul Muñoz. “El doctor ha dicho esta nefasta frase que dice que a la chica le gusta la vida social y luego de dicho que es un eufemismo, que no lo tomen a mal, pero significa palabra más suave para no decir algo grosero. Esto me indigna”, indicó la hija de Gisela Valcárcel.

También te puede interesar: Municipalidad embarga cuentas bancarias de la ‘Tigresa del Oriente’

“Yo soy mujer, vengo de una mamá como el doctor también y tengo hijas y no podemos seguir violentando a la víctima porque el machismo disfrazado trata de decirnos este tipo de cosas”, acotó Pozo.

“A todos nos gusta la vida social doctor y no por eso significa que me viole. Las mujeres somos libres en este país y se nos tiene que respetar. Y las cinco personas tendrán que tener el castigo que merece”, indicó.

Por su parte, las actrices Fiorella Pennano, Karina Jordán y Melissa Paredes protestaron en sus redes sociales ante las declaraciones del abogado. “Soy una chica a la que le gusta la vida social” es la frase que han compartido las intérpretes en sus respectivas cuentas de Instagram.

También te puede interesar: Olinda Castañeda cuenta que ahora que es cristiana ya perdonó a Tilsa Lozano

Además de ello, Pennano anotó en su publicación: “Me pregunto si Paul Muñoz tiene madre, hijas, sobrinas, amigas, abuelas, compañeras de trabajo, mujeres a su alrededor a quien pueda mirar a la cara y no sentir vergüenza”.