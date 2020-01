Cuculiza sobre prisión preventiva contra Keiko Fujimori: “Es un maltrato humano”

Luisa María Cuculiza, la ex congresista fujimorista, se pronunció tras dictarse 15 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori. La ex parlamentaria consideró que se trata de un ensañamiento contra la lideresa de Fuerza Popular.

Cuculiza fue clara y precisa respecto a su postura con ese tema. “Me parece un ensañamiento. Primero le dan la libertad, luego la vuelven a meter”, dijo. Sin embargo, cuando le preguntaron por los presuntos delitos que habría cometido Fujimori Higuchi, aseguró desconocer la escena política.

“No escucho la política porque cada día me impacta más y mi salud no está bien, pero a mí me llama muchísimo la atención que Keiko vuelva a la cárcel. La parte humana de los jueces no existe”, aseveró.

Cabe recalcar que la última vez que Cuculiza integró una lista parlamentaria fue en el 2011, con la agrupación que presentó a Keiko Fujimori por primera vez como candidata a presidente de la República.