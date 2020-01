La excongresista Luisa María Cuculiza considera que a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, le “ganó la desesperación” al decir que el Perú es un país de violadores.

“Yo creo que la desesperación de la ministra le ha hecho hablar así, quizás ella ha dicho que es demasiada la situación que pasan las mujeres y las niñas en este país”, manifestó en declaraciones a Exitosa.

Al respecto, aseguró que no tiene intención de defender a la ministra Montenegro, “pero he visto su trabajo y es lo máximo”. “En ese ministerio se está trabajando, pero ella misma dice que no encuentra la solución para parar (los casos de violencia contra la mujer)”, señaló.

Cuculiza cuestionó la “indolencia” de las autoridades para atender casos de violencia contra la mujer. “Esto es maltrato sobre maltrato. Las autoridades son indolentes al ver que una niña está en una situación como la que fue violada dentro de su casa. Y la misma situación pasó la niña que fue violada por su primo”, expresó.

Asimismo, recordó que cuando promovió la Ley del feminicidio en el Congreso, la tildaron de exagerada. “Inclusive hubieron dos mujeres que votaron en contra de la Ley”, indicó.