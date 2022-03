Cuculiza sobre Fujimori: “Creo que es momento de resarcir a este hombre y agradecerle por transformar el Perú”

En diálogo con Exitosa, la excongresista Luisa María Cuculiza se pronunció sobre la liberación del expresidente Alberto Fujimori, señalando que no se le ha podido demostrar culpabilidad e los cargos que se le imputan. Asimismo, se dio tiempo para dirigirse al premier Aníbal Torres, quien criticó el fallo del Tribunal Constitucional.

“Feliz por la libertad del presidente Fujimori, ya era hora que dejaran a este hombre en paz y que le den la oportunidad de estar al lado de su familia en los últimos años que va a vivir. Creo que ya han hecho arbitrariedad y media con él y creo que es momento de resarcir a este hombre y agradecerle por transformar el Perú y dejarnos un país pacificado”, señaló quien fuera alcaldesa de Huánuco.

La ex Ministra de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano del Perú, exhortó al primer ministro a que “sea más humano”, puesto que el referido funcionario fue uno de los priemros en alzar su voz de protesta contra la resolución del Tribunal Constitucional.

“Al señor Aníbal Torres le diría que sea un poco más humano, porque a él no se le ha comprobado ninguna falta gravísima, ni mucho menos de delincuente, ni de criminal ni de asesino, esas son barbaridades que han soltado sobre él. Le digo al señor Aníbal Torres que piense como ser humano no como político”, solicitó Cuculiza.

Del mismo modo negó tener conocimiento de las denuncias que lo sindican como responsable de las muertes en La Cantuta y Barrios Altos. “No estoy muy enterada de los casos de Barrios Altos y La Cantuta porque yo no estaba en esos momentos con el presidente, pero por lo que he leído, él no dio en ningún momento la orden de asesinar a nadie”, concluyó la exfuncionaria del Estado.

