Cuculiza dice que violadores son “cerdos y deben matarlos”

La polémica en torno a las declaraciones de la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, señalando que el Perú “es un país de violadores”, ha generado distintas corrientes. Incluso, hasta ‘desautorizaciones’ como las del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos. Pero también mucho respaldo.

Por ejemplo, la exministra de la Mujer, Luisa María Cuculiza, defendió a la actual titular del citado portafolio por sus polémicas frases. Además, se dio tiempo para cuestionar los presupuestos gubernamentales destinados para la manutención de los presos, en especial, por violación sexual.

“Yo creo que la desesperación de la ministra le ha hecho hablar así, quizás ella ha dicho que es demasiada la situación que pasan las mujeres y las niñas en este país. No es mi intención defender a la ministra pero he visto su trabajo y es lo máximo. En ese ministerio se está trabajando, pero ella misma dice que no encuentra la solución para parar (los casos de violencia contra la mujer)”, aseveró al ser entrevistada por Giovanna Díaz para el programa ‘Exitosa Perú’ de la plataforma radiotelevisiva de Exitosa.

Cuculiza recordó que en su época de congresista de la República, propuso la pena de muerte para los violadores pero que “inclusive hubieron dos mujeres que votaron en contra del proyecto de ley”. No dudó en criticar los presupuestos asignados por el Ejecutivo para la alimentación de los reos de los penales nacionales, en especial de los condenados por violación sexual.

“No entiendo cómo se puede destinar millones de soles para darles de comer a los ‘cerdos’ esos (violadores) que deberían matarlos. Insisto que deben aplicar la pena de muerte para ellos porque la gente que viola a las niñas, personas indefensas, merecen que se les aplique esa ley”, enfatizó.

“Las autoridades son indolentes al ver que una niña está en una situación como la que fue violada dentro de su casa. Y la misma situación pasó la niña que fue violada por su primo”, finalizó Cuculiza.