Cuatro bancadas confían en llegar a 52 votos para admitir la vacancia

Desde el Congreso, cuatro bancadas aseguran que llegarán a los votos para que se admita la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. En ese sentido, el congresista de Fuerza Popular, Jorge Morante, dijo que el Parlamento sí cuenta con los 52 votos requeridos.

El debate de admisión de esta moción debió revisarse ayer jueves. Sin embargo, el Parlamento acordó suspender la sesión hasta el próximo lunes 14 de marzo. Para Morante, el cambio de fecha se trata de una estrategia política de parte de los partidos de centro. “Yo creo que sí hay votos para admitir la moción”, dijo Morante en entrevista para Exitosa.

Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, consideró que, de admitirse la moción de vacancia presidencial, Castillo podrá ir al Congreso y dar los descargos que tenga que dar, y “eso va a ser provechoso para la democracia del país”

Quizás te interese leer | Ministro Condori sobre interpelación en su contra: “Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?”

El parlamentario Diego Bazán de Avanza País sostuvo que su bancada votará favor de la admisibilidad de la moción de vacancia presidencial, debido a que la situación del mandatario “es insostenible”.

Bazán Indicó que confía en que se alcanzarán los 52 votos para su admisión, sin embargo, hizo un llamado a las fuerzas políticas que aún evalúan una posición a tomar “una decisión responsable” porque “el país le pide explicaciones al presidente”.

Eduardo Salhuana, portavoz de Alianza para el Progreso (APP), dijo que “parece que si” hay los 52 votos para la admisibilidad de la vacancia presidencial porque “es necesario que Castillo Terrones asista al Congreso junto con su abogado a responder sobre las imputaciones de una señora [Karelim López] que lo acusa de encabezar una organización criminal desde Palacio de Gobierno con influencias en ministerios y Petroperú”.

QUE TERMINE SU GOBIERNO

El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, indicó que el presidente Pedro Castillo debe culminar su mandato, esto porque considera que no se llegaría a los 87 votos que se requiere desde el Congreso para lograr la vacancia. Sin emgargo, dijo que apoyarán la moción. “Sabemos que es imposible. No hay los votos, no se los daría. Esperemos que este gobierno cada día haga una mejor gestión, se rodee de mejores personas, con mejores perfiles”, indicó.

EL DATO

En diálogo con Exitosa, el congresista de Acción Popular, Ilich López, aseguró que su bancada se reunirá hoy o mañana domingo para tomar una decisión sobre si respaldarán o no de la admisibilidad de la moción de vacancia.

Síguenos en redes sociales