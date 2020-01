El festival de música techno más importante de Sudamérica regresa a Lima. Se trata de la cuarta edición del festival ‘Yo Amo los 90’ que ya tiene confirmadas las presentaciones de grandes exponentes del techno – eurodance, este género que marcó a toda una generación. Para esta nueva edición se contará con los directos de las siguientes artistas:

2 Unlimited, dúo holandés ha sido responsable de grandes éxitos mundiales como ‘No Limits’, ‘Get ready for this’, ‘Jump for joy’, ‘Tribal dance’ y muchos más.

Fun Factory, agrupación proveniente de Alemania se mantiene vigente con sus miembros originales desde 1992, se hizo mundialmente conocida con éxitos tales como ‘Close to you’, ‘I wanna B with U’, ‘Take your chance’ y más.

Captain Hollywood Project, proyecto musical se inició en Alemania en 1992. Entre sus canciones más populares se encuentran ‘More & More’, ‘Impossible’ y ‘Flying High’.

Pharao, agrupación que se fundó en 1993 y es originaria de Alemania. Sus canciones más sonadas son ‘I show your secrets’, ‘There is a Star’ y ‘Temple of love’.

Ku Minerva, cantante española que se hizo conocida en 1995, es considerada una de las mayores representantes del dance hispano. Este festival se llevará a cabo el próximo 15 de febrero, en la Explanada del Parque de la Exposición.