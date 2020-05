Cuarentena: Mantiene una buena comunicación con tu familia

¿Me enfermaré? ¿Volveré a ver a mis amigos y a mis abuelos, tíos? Son algunas de las preguntas que muchos miembros de la familia, en especial los niños, se hacen en esta etapa de cuarentena que el gobierno dispuso para evitar la propagación del Covid-19.

Aunque no lo crea, hoy la comunicación por diferentes medios puede aliviar esa nostalgia de no tener a los que queremos cerca. Por eso, es importante mantener siempre una comunicación dentro del hogar, también con nuestros abuelos, padres y amigos que si bien no están cerca, lo podemos encontrar a través del teléfono o internet.

En estos tiempos, los más afectados son los menores que deben permanecer enclaustrados en su vivienda. Para que no se sientan vulnerables emocionalmente, hay que conversarle y absolver sus dudas sobre el coronavirus.

Cuéntales qué es este virus, cuáles son los síntomas y que, en la mayoría de casos, las personas se recuperan. Otra forma de no mantenerlos tensos ni aislados, es darle horarios para compartir con la familia, para que llamen por teléfono a sus amigos e incluso lo hagan a través de internet.

Ahora hay programas en computadoras que te permiten sostener videollamadas como lo hace el Facebook. Si del celular se trata, puedes conectarte por el Wahtasaap, una aplicación que puede mantener a ocho personas conectadas.

Para no saturar la red, en especial si algún miembro de tu familia realiza teletrabajo, se requiere establecer horarios y que esta comunicación no se extienda más de media hora.

Quizá de esta manera será más llevadero este confinamiento y las medidas de aislamiento que recomiendan los especialistas