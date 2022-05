“Cuando se tiene ministros de primera: no hay tu tía”, por Dennis Falvy

Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda de Chile, actual decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics, señala para Project Syndicate con el ex ministro de Energía chileno Marcelo Tokman, que Chile ha demostrado cómo se puede prescindir del gas natural.

En el 2007, cuando ambos eran ministros, dependían del gas argentino y tomaron nota que las importaciones de gas natural de ese país vecino el único proveedor de Chile, se cortarían de la noche a la mañana.

Chile había decidido años atrás por la economía verde pactando suministro de Argentina y metiendo “plata como cancha”. Construyeron siete gasoductos y la infraestructura de distribución de gas en la mayoría de las ciudades. Las centrales eléctricas de ciclo combinado a gas surgieron en todo el país.

Todo fue bien, hasta que las autoridades políticas en Argentina permitieron que el precio interno del gas natural se quedara atrás de la inflación y esto abarató el gas e incremento la demanda ostensiblemente de tal manera que se decía que el gas era tan barato que la gente abría las ventanas en lugar de bajar el termostato cuando una habitación se sobrecalentaba. De allí los autores describen el caos en el 2007 con problemas con la oferta.

Chile no tuvo gas y encima una sequía había dejado sus embalses vacíos y el petróleo se cotizaba a aproximadamente U$140 por barril. Amén de la crisis sub prime. El gobierno chileno aceleró la construcción de una terminal de gas natural licuado y comenzaron a construir una segunda instalación y aceleraron la expansión de la energía solar y eólica.

No quedó más remedio que suplir el déficit con energía no verde sucia y costosa, pero aceptable como una medida a corto plazo, mientras se construían nuevas instalaciones hidroeléctricas, solares y eólicas. Se redujo el consumo, se subsidio a pobres y los autores le dan consejos a Alemania, pero se me acabo el espacio.

El Link: https://www.project-syndicate.org/commentary/russian-gas-chiles-lessons-for-germany-europe-by-andres-velasco-and-marcelo-tokman-2022-04

