Cuando era aún niña, a Nataniel Sánchez la agredió una animadora infantil

Para Nataniel Sánchez, la actriz que dio vida a Fernanda de las Casas, al afirmar que no volverá a interpretar a ese personaje de la teleserie ‘Al fondo hay sitio’, recordó que cuando era niña y participaba en un programa , una animadora infantil la gritó de manera desproporcionada. Pese a sus diez años, ella no se amilanó y le respondió.

Durante la entrevista con Jackie Ford dejó entrever que esa animadora sería María Pía Copello. En el programa de YouTube “Yo soy Jackie Ford”, confesó que una conocida exanimadora infantil le gritó por supuestamente confundirse con uno de los pasos de la coreografía.

“Lo que pasó es que mi madre Charito siempre me enseñó que respetos guardan respetos y había la idea equivocada que cuando tú maltratabas a un niño, el niño por ser niño tenía quedarse callado”, indicó.

Más adelante dijo que “a mí no me gusta que me griten y parece que ella estaba en mal momento y cometió el grave error que ella pensaba como que soy sonriente y esa chica no mata mosca. Yo tengo genio muy potente, pero también me encanta sonreír”.

Nataniel dijo que ella “empezó a decir que me equivoqué en la coreografía y tú Jacky sabes por Chumbe que soy recontra chancona. Si yo me equivoco soy consciente y digo ‘me equivoqué’. Soy exigente, pero no me equivoqué, habíamos hecho la coreografía una y otra vez, pero había que echar la culpa a alguien”.

Fue entonces que relató su reacción: “Me gritó muy feo, yo tenía 10 años, me sentí expuesta y le dije a mí no me grites y ella no se esperó que le alzara la voz y se molestó”. Todo hace suponer que se trataría de María Pía Copello porque dijo que esa animadora infantil es parte de la conducción de un famoso reality.