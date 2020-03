¿Cuán viable es la educación digital?

Esta semana cerraron también los colegios de Alemania debido a la crisis del coronavirus. Los escolares deberán recibir clases frente al computador, pero se muestran escépticos sobre el éxito de la medida. Niklas tiene 14 años y cursa el noveno grado en una escuela de Berlín.

Desde el 17 de marzo, tampoco allí se dictan las clases habituales. En lugar de ellas, los alumnos deben estudiar en sus hogares. Para eso, los chicos y chicas necesitan una computadora y acceso a internet. Se da por sentado que los tienen.

La escuela les proporcionó una dirección de correo electrónico y una clave para entrar al programa Office 365 Education, facilitado gratuitamente por Microsoft. Deben descargarlo en sus computadoras y registrarse. “El primer día, a muchos no les funcionó eso de registrarse”, cuenta Niklas. No todos tienen en su casa el equipo adecuado.

Problemas Los problemas no sorprenden a la pedagoga Julia Hense, que se dedica al tema de la digitalización y el aprendizaje. A nivel europeo, Alemania es el país peor preparado para la educación virtual. Al margen de la falta de hardware, señala Hense, en muchos lugares las conexiones de internet son demasiado débiles o inestables.

Y, sobre todo, los profesores no han sido capacitados en la materia. “En nuestra escuela, la mayoría de los maestros no tiene idea de técnica”, confirma Karl, de 16 años. “Se alegran cuando un alumno les conecta el cable de HDMI en la laptop, porque simplemente no saben cómo funciona eso”, comenta, y dice no poder imaginar que sus profesores puedan enseñar online.

Estonia, el mejor ejemplo Estonia demuestra cómo se deberían hacer las cosas.

Allí, las escuelas comenzaron a trabajar digitalmente ya en la década de 1990. Entretanto, toda la gestión escolar se desarrolla a través de plataformas digitales, ya sea que se trate de las tareas para la casa, las calificaciones o los materiales de estudio. Los padres pueden ver lo que sus hijos aprenden en la escuela.