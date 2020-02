¿Cuál es el estado de la investigación y sanciones por la muerte de jóvenes extrabajadores de McDonald’s?

Elizabeth Carmona, la abogada de la familia de Alexandra Porras, extrabajadora que falleció electrocutada en McDonald’s, conversó mediante enlace telefónico con Exitosa para aclarar la situación legal y el curso actual de la investigación contra Arcos Dorados, la empresa operadora del conocido local de comida rápida.

Carmona se manifestó indignada sobre el caso y aseguró ha llegado al punto de querer hacer un plantón pues las autoridades no avanzan con las investigaciones. “No quiero pensar mal, que hay una mano oscura”, aseveró la abogada.

“Se van a cumplir dos meses de la tragedia y nada, no hay ni un detenido por esta caso (…) Hasta ahora la Fiscalía (35 Fiscalía Penal de Lima) solo ha iniciado investigación por homicidio culposo pero voy a hacer el pedido (para) que el proceso penal sea por homicidio doloso”, aseveró la letrada.

La abogada sostuvo que los representantes legales de Arcos Dorados no se han presentado a prestar sus declaraciones hasta el momento. “Estamos en cero. Nosotros exigimos justicia, por ese motivo vamos a hacer un plantón. Estamos mendigando justicia. No hay ninguna persona detenida, no hay ninguna empresa detenida”, dijo.

Acotó que se emitió una disposición fiscal para prohibir que presten declaraciones a la prensa con respecto al caso. “Lo que ha pasado es que a nosotros nos han prohibido hablar. Por eso he estado calladita pero igual voy a hablar. Yo siempre reclamo, guerrera soy.”, sentenció.