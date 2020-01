Cruz del Sur aclara que cierre de su local es por un motivo diferente al accidente

Es otro tema. Martín Ojeda, abogado de empresa Cruz del Sur, aclaró que el cierre de su local, tras accidente mortal en Arequipa, por disposición de la Municipalidad de La Victoria es por un tema diferente al que generó 16 muertos y más de 35 heridos. Señaló que este se debe a deficiencias en el sistema eléctrico y en materia de seguridad en el local ubicado en la avenida Javier Prado Este 1109.

“Yo estuve presente en la inspección que hizo la Municipalidad (de La Victoria), es un tema distinto a las causas que estamos investigando por el tema del accidente. Somos una empresa que respeta y acata la disposición que da una autoridad competente”, dijo en diálogo con Giovanna Díaz, en Exitosa.

En este sentido, Martín Ojeda explicó que los expertos de Cruz del Sur determinaron que los pozos a tierra sí funcionaban, pero aun así vienen acatando el cierre: “no estuvimos de acuerdo con muchas de las indicaciones que dio la Municipalidad porque estuvimos con nuestros arquitectos e ingenieros eléctricos, que no estaban de acuerdo con la decisión que tenían… Nuestros expertos decían que muchas de las observaciones no eran de alto riesgo, pero no estamos para discutir la decisión y ya estamos trabajando (para solucionarlo)”.

Recordemos que, esta medida fue tomanda luego del accidente protagonizado por un bus de Cruz del Sur en Arequipa, que deja, hasta el momento, 16 muertos y más de 35 heridos. La madrugada del lunes, la unidad embistió cuatro vehículos estacionados en el distrito de Yauca, en Caravelí.

Ante el cierre del local de Cruz del Sur se conoció que sus buses seguían realizando trabajos de transporte, esto fue confirmado por el abogado de la empresa, quien señaló que esto se ha logrado gracias al apoyo de otra empresa de transportes: “es verdad, tenemos que agradecer públicamente a la empresa CIVA por la posición de apoyo por el momento tan delicado que venimos atravesando”.