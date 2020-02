Critican actuación de Zeballos ante caso Odebrecht y piden su salida

La salida de cuatro ministros de su cargo en un solo día, ha dejado más dudas que certezas sobre el accionar del presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos Salinas. El pobre manejo de la crisis ante el tema Odebrecht y las reuniones con algunos miembros del Ejecutivo, lo han puesto en el ojo de la tormenta.

En opinión del exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, el actual jefe del gabinete debería salir del cargo que “nunca debió asumir”. Cree que su mal manejo de los problemas ha conllevado a acciones cargadas de “torpeza”.

“Ha actuado de manera torpe y no ha sido capaz de dar una explicación a una negociación clandestina (con Odebrecht). Sin duda, hace tiempo debió salir. Nunca debieron ponerlo en ese cargo de presidente del Consejo de Ministros”, fustigó el también analista político.

Rospigliosi Capurro también puso en tela de juicio el actuar de Zeballos sobre la destitución del exprocurador del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, tras conocerse las reuniones con Odebrecht con el exministro Juan Carlos Liu.

“Sacar al procurador Ramírez ha sido una torpeza. Su trabajo (de Zeballos) ha sido una farsa. No se le puede mantener ¡Que se vaya!”, comentó.

“No ha hecho nada”

Por su parte, el expresidente del Congreso, Ántero Flores-Aráoz, manifestó que el premier no supo manejar la crisis al interior de su gabinete y que terminó con la remoción de cuatro de sus integrantes, relevados en tan solo horas.

“No ha hecho nada. Él ha sido nombrado en un cargo fantasmal. Ha manejado terriblemente eso (crisis) ahogándose en un vaso con agua. Es normal que los ministros se hayan reunido con Odebrecht porque han querido evitar una demanda que los brasileños han tenido la ‘conchaza’ de ponernos”, enfatizó.

Sobre las declaraciones de Zeballos en relación a que el presidente Vizcarra no tenía por qué estar enterado de la reunión con los representantes de la brasileña, Flores-Aráoz fue contundente y criticó al premier al asegurar que la reunión con Odebrecht no debió ser informada al presidente Martín Vizcarra.

“¿Cómo no le va a informar al presidente? El señor Zeballos no ha cruzado la calle para comer un sánguche de jamón del país en El Cordano. Los ministros no se han reunido con cualquiera, sino con una organización criminal. Yo no sé qué pensaba el señor Zeballos, porque soy abogado y no psiquiatra”, finalizó el exministro de Defensa.

DATO

Tras conocerse la reunión del exministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, con los directivos de Odebrecht por el tema de la demanda ante el Ciadi, el citado exfuncionario renunció al cargo. Un día después, Ana Teresa Revilla (Justicia), Flor Pablo (Educación) y Edmer Trujillo (Transportes) también dimitieron en sus cargos.