Cristiano Ronaldo reveló hasta qué edad jugará

Luego de cumplir 35 años y recibir como regalo de su esposa, Georgina Rodríguez, un auto último modelo, Cristiano Ronaldo contó en una entrevista a Tuttosport de Italia, cuándo pondrá fin a su exitosa carrera.

“Mucho dependerá de lo que sienta, de mi motivación, porque lo físico nunca será un problema. Me estoy tratando bien y creo que puedo jugar con seguridad hasta los 40 años”, explicó el delantero, quien detalló que para lograr esto el factor más importante es el psicológico.

“Lógicamente no duraré toda la vida, pero todavía me siento fuerte para seguir ganando cosas importantes”, finalizó el portugués, quien aseguró que no siempre pensó que podría estar en la cima del éxito a sus 35 años.

“Pensaba que iba a ser un pescador en Madeira (su ciudad natal). Quería ser jugador de fútbol profesional, pero no pensé que iba a ganar todos los trofeos que he ganado hasta ahora”, finalizó ‘CR7’, quien creció en el seno de una familia muy humilde y sufriendo por la muerte de su padre a causa del alcohol.