Cristiano Ronaldo anotó 2 goles en su regreso a las canchas tras superar el Covid-19

Le bastó poco más de media hora para volver al gol y darle el triunfo a su equipo. Juventus goleó 4-1 al Spezia con doblete de Cristiano Ronaldo por la sexta jornada de la Serie A de Italia 2020 en partido que se llevó a cabo en el estadio Dino Manuzzi de la localidad de Cesena (Italia). El portugués arrancó en el banco, pero ingresó para darle la victoria al cuadro de Andrea Pirlo.







El primero del partido llegó a los 15 minutos por intermedio de Álvaro Morata, aunque tuvo que esperar para celebrar, pues el tanto fue anulado por posición adelantada, aunque el VAR, finalmente, determinó que el tanto del español fue válido. Sin embargo, a los 32 minutos Tommaso Pobega marcó el empate para el cuadro local, y con el 1 a 1 se fueron al descanso.

Para la segunda mitad, sobre los 55′, Andrea Pirlo ordenó el ingreso de Cristiano Ronaldo, quien volvía tras 21 días de para luego de haberse contagiado de coronavirus. Ya recuperado, el luso, que entró por Paulo Dybala, puso el 2 a 1 apenas tres minutos después.

Luego de una buena asistencia de Morata, el portugués se sacó de encima al portero para definir a placer. Y el propio Cristiano completó su doblete a los 76′ de penal, ‘picando’ el balón para sumar su segundo doblete en la temporada, y su quinto tanto en la Serie A, para el 4 a 1 final. El tercero de los bianconeros lo había anotado Rabiot a los 67′.

La alegría de ‘Cris’

El portugués Cristiano Ronaldo al término del partido dijo: “Estoy muy contento, fueron 18 o 19 días en los que no pude hacer lo que más me gusta, jugar al fútbol. Pero me sentía bien, nunca he tenido síntomas y ha vuelto el ‘Cris’ de siempre. Espero que cuatro partidos basten para recuperar mi mejor condición, porque he estado mucho tiempo parado”.

