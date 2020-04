Cristiano Ronaldo dio su mensaje de aliento para no dejarnos vencer por la pandemia. “En este momento tan difícil para nuestro mundo, es importante que nos unamos y nos apoyemos. Hagamos todo lo que podamos para ayudar”, dijo.

De otro lado, los hinchas criticaron al portugués por ir a un club de Madeira para entrenar, pese a que las autoridades sanitarias recomendaban el aislamiento social, pero el Gobierno Regional de Madeira lo defendió. “Puede salir de casa, siempre y cuando no provoque reuniones”, dijo Pedro Ramos, secretario de salud de esa entidad.

In this very difficult moment for our world it is important we unite and support each other. Let’s all do what we can to help. #beyondthemask #nevergiveup pic.twitter.com/SQjkeRlSw8

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 10, 2020