Cristian Zuárez le pide a Laura Bozzo que deje de hablar mal de él: “Sigue con tu vida”

Cristian Zuárez está casando que Laura Bozzo siga hablando mal de él. Para el argentino, la reciente entrevista que brindó la peruana a la periodista mexicana, Mara Patricia Castañeda, está ‘jalado de los pelos’. Pues a pesar que su relación con la autodenominada ‘abogada de los pobres’ terminó hace tres años, ella sigue dando detalles de su infidelidad al ‘pelucón’, a pesar, que nunca pudo comprobar que el gaucho le fue infiel con una bailarina del grupo brasilero Axe Bahía, mientras ella estaba arrestada en Monitor, donde la rubia animadora decide hacer un ‘casting’ para elegir a su amante.

“Había uno que era poeta, empecé a conocerlo, era súper culto y dije con ‘este es’, y sí lo engañé en el mismo Monitor. Además hice todo para que él (Cristian) lo descubriera y le dije ‘a mí nadie me la hace, no sé si la habrás hecho, pero esto es lo que hago si alguien me la hace, porque en tu propia cama donde duermo contigo, ahí te pongo los cuernos”, comentó Laura en la entrevista.

Ante estas declaraciones, Cristian lamentó que la conductora de televisión siga generando este tipo de controversias con su nombre y le aconsejó que siga con su vida. “Yo voy hablar de este tema en el programa de Bobby Larios ‘Historias reales, con artistas reales’ que va por jlradio.com, no quiero tocar ese tema porque es volver a lo mismo, pero ella no entiende que lo que menos se quiere es perjudicar. Que ella siga con su vida, sin que haga ese tipo de declaraciones ofensivas”, precisó el argentino. (K. Cabrera)