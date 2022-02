Cristian Benavente confía en regresar a la Selección Peruana, aunque su prioridad ahora es Alianza Lima

El ‘Chaval’ es el jugador de moda en la Liga 1. Cristian Benavente con su golazo de tiro libre que selló la victoria de Alianza Lima ante Carlos A. Mannucci, ha generado que los hinchas y la prensa deportiva, especulen con la posibilidad de un posible retorno a la Selección Peruana.





Ante esta posibilidad, reconoció que anhela retornar al equipo patrio: “Siempre está en el horizonte. Ahora, lo primero es Alianza, es jugar y estar feliz aquí. Si llega, lo tomaré como un premio, pero siempre es un objetivo”, afirmó Benavente.





En cuanto a su debut, dijo: “Cuando llegó mi pase, hablé con el ‘profe’ (Carlos) Bustos y decidimos que era una buena oportunidad en casa y con nuestra gente, y al final se dio el estreno y me quedo muy contento”, confesó el ‘Chaval’.

Consultado cómo se encuentra físicamente, Benavente comentó: “En esta semana de entrenamiento me he sentido muy bien, y de a pocos voy a llegar a mi cien por ciento en lo físico, aunque ya me encuentro muy bien”.

Sobre su gol, mencionó: “Le estaba preguntando a (Pablo Lavandeira) si la tocaba un poco para pegarle más fuerte, pero al final vi que se podía patear por encima de la barrera”.

Del aliento en Matute, expresó: “La afición anima todo el tiempo, creo que ayer fue el motor para que el equipo no se venga abajo, sobre todo por las circunstancias del partido, y fue muy emocionante la verdad”.

Gianluca Lapadula

En Italia las cosas no van bien para Gianluca Lapadula quien mantiene un conflicto con su entrenador en Benevento, Fabio Caserta más allá de haber conciliado con los directivos del club. Ante las dudas sobre la recuperación de Paolo Guerrero, el jugador le planteará al técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca una solución para no perjudicar a la escuadra nacional.

Primero hablará con la directiva del Benevento, para explicarles la importancia de la última fecha doble de Eliminatorias y, dado que no es tomado en cuenta, adelantar su viaje a Lima.

Lapadula considera que para llegar en buen ritmo a los duelos con Uruguay y Paraguay sería necesario llegar al país quince días antes de los partidos. El ‘Bambino’ entrenaría con los jugadores del medio local y Yoshimar Yotún quien aún no ha confirmado donde continuará su carrera.

