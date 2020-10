Crisólogo Cáceres: “Nueva ley del Congreso y Ejecutivo deja fuera a peruanos que están sin trabajo”

Esta noche, Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), aseguró -en Exitosa- que las pautas dadas en la nueva ley acordada por el Gobierno y el Congreso excluyen a muchos ciudadanos que dejaron de pagar sus cuotas en los bancos por falta de dinero debido a la pandemia.



LEY DE CONGELAMIENTO DE DEUDAS

Crisólogo Cáceres manifestó que los ciudadanos deben tener en cuenta que realizar un refinanciamiento es distinto de una reprogramación. En el caso de la ley se especifica que uno de los requisitos primordiales para acceder a la norma es no tener una condición de cliente deudor, es decir el usuario debe presentar un historial crediticio sin endeudamientos.

Además, señaló que la ley todavía no está vigente y que todavía las autoridades “tienen 10 días de plazo para que se apruebe el reglamento y, luego 70 días para que las personas que cumplan con los requisitos accedan a la norma”.

Un punto importante a señalar es que las personas naturales o Mypes que hayan accedido al programa Reactiva Perú tampoco podrán acogerse a la ley de congelamiento de deudas.

“Lo que pasa es que hay una situación que estamos viviendo en la mayor parte del mundo. Cuando un consumidor cae en la situación de sobre endeudamiento no hay mecanismo legal que los protejan a todos por igual. A esa persona le quitan la autoestima, sus bienes y hasta la vida pierden porque no toleran la situación”, sentenció en exclusiva para Exitosa Te Escucha.

SUSPENSIÓN PERFECTA

El titular de ASPEC confirmó que la mejor alternativa para beneficiar a los peruanos sería establecer programas de empleos que permita destinar los recursos económicos para los trabajadores. Asimismo, aseguró que el modelo económico que sigue el país no es el adecuado y que solo beneficia a un solo sector.

“En términos generales, el modelo económico del Perú no está funcionando. Los programas del Gobierno para entregar dinero a las empresas no te garantizan la reactivación económica. El Estado no tiene garantía de que el dinero que le dan a las empresas vaya a la gente para que puedan sobrevivir”, comentó en diálogo con Pedro Paredes.

Finalmente, aseguró que un gran número de trabajadores cuenta con la suspensión perfecta a pesar de que las empresas donde laboraban fueron beneficiadas con los programas del Estado.

