Covid-19: No hay riesgo en clases presenciales con 100% de aforo, dice Ernesto Gozzer

Atención. Este viernes, en entrevista para Exitosa, el experto en Salud Pública, Ernesto Gozzer, aseguró que no existen riegos de contagios de la covid-19 en el retorno a clases presenciales con 100% de aforo.

En declaraciones para el programa Informamos y Opinamos de Exitosa, Gozzer se refirió a la reciente medida que anunció el Ministerio de Salud sobre el aumento del aforo al 100% en el marco del retorno a clases presenciales escolares.

“El retorno a clases es una medida que estábamos planteando desde hace mucho tiempo, era necesario, se puede hacer al 100%, hay seguridad, hay que explicarle a los padres y a los maestros que es seguro”, manifestó.

En esa línea, Gozzer consideró que sí habrán contagios de igual manera, pero no de una forma elevada o de gravedad como pudo haber ocurrido durante las olas pasadas durante la pandemia de la covid-19.

“Siempre habrán contagios en todas partes, pero no hay riesgos. Es bueno que los niños regresen a clases todos, para que puedan aprender y socializar que son puntos centrales (en tema de educación”, aseveró en Exitosa.

VACUNACIÓN

En otro momento, Gozzer fue consultado si esta medida iba a funcionar en el país, ya que el Ejecutivo planteó que los niños pueden regresar a las aulas si es que tienen las dosis de la vacuna contra la covid-19, pero recién se ha llegado al 50% de esta población inmunizada.

“Todavía no ha salido formalmente, no es necesario (medida de dos dosis) desde el punto de vista de salud y prevención. En otros países hay colegios que han estado funcionando todo el tiempo. En 2021 la mayoría de países volvieron a clases presenciales. Yo he podido estar en el extranjero y cuando empezaron las olas, los niños seguían en las escuelas”, expresó.

Finalmente, el experto recomendó a los padres que vacunen a sus hijos, pero esta medida no debe ser un requisito obligatorio para que los escolares acudan a sus clases de manera presencial.

