Covid-19: Vizcarra anunció que colegios privados deben evaluar un reajuste en sus pensiones

Ante la emergencia nacional sanitaria y el aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno a causa del coronavirus, el presidente Martín Vizcarra anunció que los colegios privados deberían evaluar los montos de las pensiones para brindar las clases escolares a distancia.

“Los colegios privados deben hacer un ajuste en sus pensiones, porque ya no hay participación presencial”, sostuvo el jefe de Estado durante la conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno.

“Hemos publicado un decreto que va permitir adquirir más de 840 mil tablets para los alumnos del sector rural del país y del sector urbano en situación de vulnerabilidad. Nos consultaron si estos beneficios eran para la educación pública o privada, obviamente es para la pública pero la privada tiene que cambiar sus características de educación en lo que queda del año”, añadió.

No obstante, el mandatario adelantó la posibilidad de habilitar las matrículas en los colegios públicos para recibir a los estudiantes del sector privado, para que los padres de familia no se vean perjudicados en pagar las mensualidades y los alumnos no pierdan el año escolar. Estas acciones se están coordinando con el Ministerio de Educación (Minedu) para una pronta solución.

“El proceso de matrícula ya concluyó, pero como esta es una condición especial, estamos evaluando la posibilidad de nuevamente aperturar las matrículas para recibir a parte de esos alumnos del sector privado que ahora necesitan migrar a la educación pública”, resaltó Vizcarra.