Covid-19: Tacna reconoce que “estamos flojos” en vacunación a niños de 5 a 11 años

Preocupante. En entrevista con Exitosa, el director regional de Salud de Tacna, Óscar Galdos, reconoció este miércoles una desaceleración en el proceso de vacunación contra la covid-19 en la región, principalmente en los niños de 5 a 11 años.

“En el aspecto general, hemos avanzado bastante pero estamos un poco flojos, eso sí reconocemos, en tema de los niños de 5 a 11 años. [Con ellos], estamos a un 43.8%, lo ideal hubiera sido estar en 50% antes de empezar las clases pero sí estamos impulsando la vacunación”, declaró en nuestro medio.

En esa línea, Galdos atribuyó esta problemática al “exceso de confianza” de la población tacneña más joven. “La población joven ya está pecando de un exceso de confianza porque la pandemia no se ha ido, aún está presente, con nosotros, y la gente joven no está acudiendo para su tercera dosis“, anotó.

Ante ello, indicó que “tenemos que trabajar mucho más el tema de comunicación, darle la fortaleza de que la vacuna se ha demostrado de que ha sido eficiente durante esta tercera ola y que si no hubiéramos tenido vacuna en esta tercera dosis, hubiera sido catastrófico”.

Aunque evidenció un retraso en el referido proceso, destacó que, según el último reporte, un 88% de la población general ya se inoculó la primera dosis, el 83%, la segunda dosis, y el 48.3% en la tercera dosis. “Estamos en el promedio nacional”, enfatizó.

Como se recuerda, en la víspera, el ministro de Salud, Hernán Condori, admitió una desaceleración en el proceso de vacunación contra el COVID-19 en el país y opinó que esto se debe a la caída de las cifras de fallecidos.

“Como ya no hay muchos casos de fallecidos, no se ven en las calles que se van muriendo ni bolsas negras de cadáveres de estos pacientes por esta enfermedad que ha enlutado al país. Como ya no se ve, la gente no toma conciencia que esta enfermedad no ha desaparecido, entonces tenemos los puntos de vacunación prácticamente vacíos”, dijo.

Desde la ciudad de Trujillo (La Libertad), el titular del Minsa exhortó a la ciudadanía a acudir a los centros de vacunación para recibir el fármaco contra el coronavirus, puesto que diariamente “se registran entre 20 y 30 decesos” a causa de la enfermedad.

Acotó que su gestión está por implementar un plan en el que las brigadas de vacunación se acerquen a los domicilios, mercados y parques, con el fin de ampliar la cobertura de la inmunización a nivel nacional.

Posteriormente, Condori Machado insistió en que si la población cumple con la aplicarse el esquema completo de la vacuna contra el COVID-19, en un futuro se podría levantar la obligatoriedad del uso de mascarillas.

“Completemos nuestras dosis para mañana, más tarde estar quitándonos las mascarillas, estar abrazando a nuestros amigos y familiares. Acá la lucha frontal somos todos: las autoridades y ciudadanos”, puntualizó.

