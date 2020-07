¡Elefantes blancos en tiempos de covid-19! Sullana: dos hospitales sin funcionar

No podemos darnos ese lujo. En plena pandemia del covid-19, los pacientes infectados con este mortal virus en Sullana, Piura, contaron que no solo se ven obligados a enfrentar la enfermedad, sino las carencias de dos elefantes blancos que son los hospitales temporales instalados en el estadio Campeones del 36 y en el Campo Ferial de Sullana; que lejos de ofrecerle alivio a la población, padecen de escasez de medicina, oxígeno y EPP.

Al respecto, Sergio Raymundo, quien espera información de su madre internada por covid-19 en el hospital temporal situado en el estadio Campeones del 36, Sullana, Piura, cuenta los terribles padecimientos que tiene que afrontar diariamente para mantener a su mamá con vida. Lamente que la pandemia y el abandono de las autoridades les hayan costado la vida a dos de sus hermanos.

“Martín Vizcarra no debería estar en el Gobierno, no es verdad que el medicamento (para el covid-19) lo paga el Gobierno, sino lo pagamos nosotros. Esto no solo tiene a mi madre entre la vida y la muerte, sino que ya he perdido a dos hermanos”, dijo ente piurano a Exitosa Piura.

Por otro lado, Nelson Carrasco, médico que atiende a pacientes covid-19, se pronunció sobre la situación que viven estos centros temporales instalados en Sullana: “yo no entiendo por qué estos dos centros funcionan así, nosotros hemos alertado de las deficiencias que tienen, pero la día de hoy no solucionan los problemas”.

Mientras que, Julio Elías Gómez, director del hospital de Sullana, habló sobre las terribles deficiencias que atraviesa el hospital temporal instalado en el Campo Ferial de Sullana: “lo que nos falta aquí mucho es también las EPP, ya que aquí usamos por día cerca de 250 EPP, lo que equivale a un gasto de 33 mil soles por día en EPP, en esas condiciones se trabaja”. Agregó que no solo lidian con escasez de EPP, sino de medicamentos y oxígeno.

La pandemia del covid-19 ha golpeado fuertemente a nuestro país, hoy ubicándonos como el quinto país con más infectados de coronavirus en el mundo. El peligro no solo es sanitario, ya que muchos a consecuencia de la paralización de actividades económicas han perdido empleos y hoy luchan por conseguir alimentos para sus familias. Una crisis sanitaria, social y económica que no tiene fecha de finalización.