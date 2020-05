Covid-19: Se planteó establecer horarios diferenciados para los trabajadores del sector público y privado

A través de una conferencia de prensa, el presidente de la República, Martín Vizcarra, planteó a los sectores público y privado que tomen horarios diferenciados para el ingreso de sus trabajadores a sus centros de labores, a fin de evitar aglomeraciones en “horas punta” durante el estado de emergencia.

“En el sector público, como en el sector privado, tenemos que hacer horarios diferenciados de ingreso, para los que tengan que ir y no puedan hacer trabajo remoto”, sostuvo el presidente en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

Asimismo, el mandatario aseveró que el Ministerio Transportes y Comunicaciones (MTC) coordinará con las diferentes ciudades del Perú con el objetivo de prevenir la concentración de personas y contener la propagación del coronavirus en medio de la reactivación de algunas actividades laborales.

“No todos pueden entrar a las ocho de la mañana al trabajo. Si ponemos que esa es la hora de ingreso, vamos a tener aglomeraciones en los paraderos, que es donde hemos visto que hay personas con COVID-19 para contagiar”, apuntó Vizcarra.

Para ello, el presidente planteó una solución ante esta problemática: “Unos ingresan a las 7 a.m., otros a las 9 a.m., otros ingresan a las 11 a.m., y la salida es secuencial; entonces, no hay aglomeraciones temprano en los paraderos”, puntualizó.