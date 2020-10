Covid-19 | Piura: Mercados presentan aglomeraciones e informalidad en pandemia

Esta mañana en el programa de ‘Exitosa Perú’, desde la ciudad de Piura, conocimos una realidad preocupante que necesita urgentemente la presencia de las autoridades.



Los mercados de la zona presentan aglomeraciones en plena emergencia sanitaria, uno de ellos es el Complejo de Mercados de Piura, siendo el centro de abastos más representativo y concurrido del lugar. Muchos de los compradores y vendedores no respetan los protocolos de bioseguridad implementados por la pandemia del coronavirus.

En estas condiciones trabajan los comerciantes formales e informarles, incluso hasta las pistas donde se supone que deberían desplazarse los autos, son lugares de comerciantes que vieron a la vía de tránsito un lugar para vender.

Cuando un carro quiere transitar por su carril, le es complicado por la cantidad de personas que se posiciona en medio de la pista, el vehículo tiene que maniobrar temerariamente para no cometer algún accidente.

“Se juntan ahí, no dejan pasar nada, en las mañana siempre es igual. La hora punta es cuando los municipales aparecen a cualquier hora. Hoy no hubo muchos municipales”, contó un conductor.

Las rejas que hay en la zona, sirven para poder ordenar y separar a los comerciantes. Pero lamentablemente esto no se desarrolla así, tanto los vendedores de ropa, celulares, repuestos, zapatos y hasta restaurantes ambulantes, han abarrotado la zona creando una aglomeración preocupante en medio de la pandemia.

El panorama de aglomeración cambia al momento de entrar a los puestos de negocios formales, se puede observar que se mantiene las medidas de bioseguridad pero los puestos están casi sin clientes.

Para los comerciantes formales, la venta ambulatoria le quita sus clientes y además causa suciedad en el mercado. “El problema es que es un foco infeccioso, entonces como no hay orden toda la gente se suma y esto se presta para actos delictivos. Es como una barrera, la gente ve esa aglomeración y dice ‘aquí no me meto’, entonces es un bloqueo hacia nuestra propiedad, acá contamos con todos los protocolos“, manifestó un comerciante formal.

