Covid-19: Personas con obesidad, enfermedades o mayores de 60 años no podrán retornar a sus labores

Tras el avance del coronavirus en el Perú, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, indicó que las personas con obesidad, enfermedades prexistentes como diabetes o asma y mayores de 60 años no podrán retornar a sus labores hasta el fin de la pandemia por seguridad.

Sylvia Cáceres explicó que esta medida estricta se debe a que el Gobierno no puede “bajar los estándares de protección porque lo que está en juego son las vidas” de las personas vulnerables frente al covid-19.

“Dentro las limitaciones están comprendidos los mayores de 60 años, quienes tienen enfermedades preexistentes o tienen un nivel de obesidad también. Se ha aprobado y el ministro de Salud lo ha explicado, que el factor que puede llevar al desenlace fatal en estos casos se incrementa en un 30% cuando se trata de personas obesas”, declaró la ministra a Canal N.

“Como Gobierno no podemos aprobar una norma de carácter general que en el caso de personas que tienen factores de riesgo las exponemos no solo a la enfermedad sino a la pérdida de la vida misma. Esta política pública busca el cuidado de la salud y la vida de las personas. No podemos bajar los estándares de protección porque lo que está en juego son las vidas”, señaló.

Por otro lado, la ministra refirió a las solicitudes de aquellas empresas que se encuentra en la primera fase para la reactivación económica “tendrán una respuesta rápida” para que empiecen a operar cuanto antes.