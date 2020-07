Covid-19 | Patricia García: es verdad que la enfermedad “está en subida”

¡A tener mucho cuidado y no relajar las medidas de seguridad! La exministra de Salud, Patricia García, aseguró no tiene dudas de que es necesario extender el estado de emergencia por la pandemia, al señala que aunque no se hable oficialmente de un rebrote, la verdad es que el nivel de contagios del covid-19 en el país “está en subida”.

“Esto no ha acabado, al contrario, no quieren decir que esto es un rebrote, quieren llamarlo un repunte, ponle el nombre que quieras, pero estamos en subida, el número de casos, fallecidos, y sobre todo, estamos llegando al punto crítico en el que nuestras capacidades sanitarias ya no dan más”, sostuvo.

En este sentido, Patricia García, quien actualmente asesora al Minsa en temas de innovación, se mostró a favor de la extensión del estado de emergencia y aclaró que es independiente a la cuarentena. En ese sentido, consideró que las decisiones para retornar al aislamiento domiciliario se irán tomando en el día a día.

“Es posible que vayamos a necesitar retroceder en algunas acciones que ya se han abierto, de acuerdo a cómo vayamos viendo que se dan los casos y eso podría ser de manera focalizada, incluso en Lima”, agregó.

Ante esta “subida” de la enfermedad, la ex ministra Patricia García recordó que el comportamiento de la población es importante para frenar los contagios de covid-19 y manifestó que la velocidad de transmisión de la enfermedad ha aumentado. Por ello, hizo un llamado a la población a contribuir acatando lo mejor posible las medidas sanitarias para evitar elevar la cifra de contagiados.

La pandemia del covid-19 ha golpeado fuertemente a nuestro país, hoy ubicándonos como el sétimo país con más infectados de coronavirus en el mundo. El peligro no solo es sanitario, ya que muchos a consecuencia de la paralización de actividades económicas han perdido empleos y hoy luchan por conseguir alimentos para sus familias. Una crisis sanitaria, social y económica que no tiene fecha de finalización.