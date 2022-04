Covid 19: nuevas medidas entrarán en vigencia a partir de este domingo

Solo en las instituciones educativas no es aplicable el distanciamiento físico o corporal no menor de un metro. La norma aclara que en el resto de actividades sociales y comerciales se deberá respetar el distanciamiento físico, no menor de 1 metro, entre personas.

Carnet de vacunación

Los niños y adolescentes entre 5 y 17 años de edad podrán ingresar a los coliseos y estadios deportivos solo si presentan su carné físico o virtual que acredite haber recibido, en el Perú y/o el extranjero, la primera y segunda dosis de vacunación contra la Covid-19.