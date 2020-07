Covid-19 I Taxista transporta balón de oxígeno portátil en casos de emergencia

Buena acción. En comunicación con Exitosa, se conoció el caso de un taxista trujillano, identificado como Amir Cotrinas Sánchez, quien transporta balón de oxígeno portátil para – en casos de emergencia – socorrer a personas con covid-19, ya sea en su auto, antes de tomar el servicio de taxi e incluso, a transeúntes.

También te puede interesar: Mujer se gradúa como enfermera a sus 43 años y en plena pandemia

“Por medio de la televisión, la radio, donde yo veía que la gente moría, es ahí donde decidí – y me vi en la necesidad – transportar esta botella de oxígeno portátil. No quería que pase lo mismo en mi auto. Ya sea para mí o cualquiera persona que esté en la calle o en mi auto, para que yo lo pueda auxiliar“, manifestó.

El señor Cotrinas aclaró que este equipamiento médico – únicamente – es para estabilizar a personas con falta de respiración o síntomas de covid-19. Además, contó que – en una oportunidad – tuvo que atravesar una situación de emergencia en la cual utilizó esta insumo, logrando salvar una vida.

“Me tocó vivir una experiencia en la cual a un señor no podían atenderlo en el seguro. Cuando se subió al taxi, yo no me imaginaba que al señor le falta la respiración porque lo noté normal. Pero cuando subió al auto, comenzó a toser con fuerza y a faltarle el aire, es ahí donde yo lo auxilió con esta botella de oxígeno y se pudo estabilizar con 15 inhalaciones“, señaló.

“Este oxígeno no es recargable, es descartable, pero lleva 200 inhalaciones. Sin embargo, no reemplaza al balón de oxígeno”, indicó.

Mira la entrevista a partir de las 10:55 a.m.