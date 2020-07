Covid-19 | Huancayo: personal de salud denuncia que falta de EPP pone sus vidas en peligro

¡No pueden trabajar en esas condiciones! Personal de asistencial de los centros de salud exigen equipos de seguridad (EPP) para afrontar emergencia sanitaria del covid-19. Esta semana, persona de salud de Huancayo levantó su voz de protesta contra la red de salud del Valle del Mantaro, quienes lejos de garantizar la seguridad de su personal los exponen con implementos que no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad.

“No hay mascarillas, las estamos comprando con nuestra propia plata. Tenemos una gran preocupación porque tenemos casos de pacientes que llegan y ahí nos damos cuenta que tienen covid-19, la realidad que es hay pocas camas y un hacinamiento en los centros de salud”, dijo una obstetra que diariamente pese a las dificultades y peligro sigue acudiendo a su centro de labores a brindarle tratamiento a la población.

Gran sorpresa dijo sentir una mujer mayor contratada para lavar ropa del hospital, ella asegura que siempre se le dijo que iba a lidiar con ropa de la sección de partos, pero grande fue su preocupación al enterarse de que estuvo lavando ropa de pacientes covid-19, información que no se le brindó, como tampoco el equipo necesario para evitar un posible contagio: “yo no sabía que había lavado ropa de pacientes covid, me contrataron para otra cosa. Quien sabe y yo ya me he contagiado”.

Por su parte, el economista Enrique Porras Orellana, quien se encuentra a la cabeza de la red de salud del Valle del Mantaro como directo, respondió a los reclamos de esta manera: “tenemos que evaluar la situación para poder actuar, tenemos un equipo bien organizado. Le haremos seguimiento a los reclamos de forma gradual”.

Mientras tanto, el personal de salud de la región sigue levantando su voz de protesta. Este es el caso de la Dr. Roseta Romero Villar: “protesto ante la entrega de estos supuesto equipos de protección, nos entregan equipos de mangas cortas, que no nos protegen nada. Tenemos pacientes gestantes positivos de covid-19, cómo nos van a dar esto”.

La pandemia del covid-19 ha golpeado fuertemente a nuestro país, hoy ubicándonos como el quinto país con más infectados de coronavirus en el mundo. El peligro no solo es sanitario, ya que muchos a consecuencia de la paralización de actividades económicas han perdido empleos y hoy luchan por conseguir alimentos para sus familias. Una crisis sanitaria, social y económica que no tiene fecha de finalización.